Оренбург, 13 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Орске Оренбургской области подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир, а к газоснабжению — 2478 домов, сообщил 13 апреля глава региона Денис Паслер.

Илья Питалев/ РИА Новости

«На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется», — рассказал губернатор журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля мэр города Василий Козупица заявил, что в Советском районе Орска вода заметно убывает, нормализовалась ситуация в отдалённых поселках. Люди начинают покидать ПВР. На Ириклинском водохранилище объём притока воды сравнялся с объёмом сброса.

11 апреля губернатор области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, а в ранее затопленном Орске уже стабилизировалась. По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.