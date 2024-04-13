Москва, 13 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Хосейн Амир Абдоллахианом решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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«С российской стороны вновь подчёркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства», — сказано в сообщении.

Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по региональным и международным вопросам.

Отмечается, что в ходе беседы была подчёркнута заинтересованность двух сторон в последовательном наращивании политико-дипломатического сотрудничества, а также торгово-экономического взаимодействия, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о возможном ответе Ирана на удар по его консульству в Дамаске.

12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на нескольких осведомлённых американских чиновников сообщил, что Иран может в ближайшие сутки ударить по военным целям в Израиле с применением более чем ста беспилотников и десятков ракет. Источники отметили, что Израилю будет сложно выдержать столь массированную атаку.

Президент США Джо Байден в этот же день предупредил Иран, что в случае нанесения удара по Израилю достичь успеха не получится, и призвал этого не делать.

Вечером 12 апреля стало известно, что шиитское движение «Хезболла» выпустило около 40 ракет по территории Израиля. Часть из них перехватили средства ПВО, остальные упали в пустынной местности. На следующий день ВВС Израиля атаковали крупный военный объект «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Израиль после угроз со стороны Ирана приостановил работу 28 дипломатических представительств по всему миру.