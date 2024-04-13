Во Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание правительства
Владимир, 13 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Возле здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить баллончик с горючей жидкостью. Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба правительства региона.
«Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
Мужчину, который пытался атаковать правительство, допрашивают правоохранители. Возле здания загорелся автомобиль одной из сотрудниц администрации, сообщает Telegram-канал «112».
Как сообщало ИА Регнум, в марте в Коломне злоумышленник закидал коктейлями Молотова дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерия Кашина. Обошлось без серьёзных последствий, жители задержали мужчину и передали полиции. Правоохранителям задержанный рассказал, что ранее ему сообщили в мессенджере о долге за кредит в размере 1,4 млн рублей. Долг пообещали списать за поджог дома главного инженера.