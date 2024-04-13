Вашингтон, 13 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. НАТО изначально предложило Киеву безумный план контрнаступления, написал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в последнее время СМИ много пишут о том, что контрнаступление ВСУ провалилось потому, что украинцы не последовали указаниям «своих старших братьев из НАТО».

«Если бы они это сделали, Украина добилась бы успеха. Однако план США и НАТО был сумасшедшим с самого начала. Вести боевые действия без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые русские ликвидировали, — это не тот план, который способствует успеху», — написал он.

Брайен также добавил, что Североатлантический альянс подвергает членов НАТО большому риску, значительно истощив запасы оружия, включая средства ПВО, танки и боевые машины пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году ВСУ в ходе летнего контрнаступления потеряли более 166 тысяч военных. Также украинская армия лишилась 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов, привёл данные 11 апреля высокопоставленный источник в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин ранее констатировал, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось, а инициатива в зоне боевых действий находится на стороне российских войск.

10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. По его словам, одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста. Также он уточнил, что ВСУ намерены бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.