Керчь, Крым, 13 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Проезда на Крымский мост ожидают более 300 машин, сообщает 13 апреля информационный центр «Крымский мост» в Telegram-канале.

Пресс-служба Упрдор «Тамань»

По состоянию на 16:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 30 транспортных средств, со стороны Керчи — 275 транспортных средств. Водители ждут около часа, уточнили в центре.

Как сообщало ИА Регнум, около 11:30 движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Оно возобновилось спустя полчаса.

10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. Он заявил, что украинские военные будут пытаться разрушить Крымский мост, а также бить по «военным целям» — российской инфраструктуре.

Газета The Guardian 3 апреля написала о намерении ГУР минобороны Украины провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытые заявления киевского режима о террористических планах в отношении российских объектов вновь подтвердили правильность начала военной спецоперации на Украине.