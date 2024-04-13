Москва, 13 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Город Орск в Оренбургской области освобождается от паводковых вод, это видно на фотоснимках со спутника, опубликованных 13 апреля в Telegram-канале «Роскосмоса».

Роскосмос

Вода ушла из микрорайона Старый город, который принял первую волну после прорыва дамбы 5 апреля. Снимки сделаны спутниками «Канопус-В» и «Метеор-М», уточнили в госкорпорации.

«Роскосмос» продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — отмечено в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля мэр Василий Козупица заявил, что в Советском районе Орска вода заметно убывает, нормализовалась ситуация в отдалённых поселках. Люди начинают покидать ПВР. На Ириклинском водохранилище объём притока воды сравнялся с объёмом сброса.

11 апреля губернатор области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, а в ранее затопленном Орске уже стабилизировалась. По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы для этого есть в резервном фонде. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил о начале восстановления домов в Орске.