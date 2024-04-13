Екатеринбург, 13 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 5:3.

ХК «Металлург» Магнитогорск

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев, Денис Баранцев и Стефан Да Коста.

Магнитогорский клуб ответил голами форвардов Данилы Юрова и Дениса Зернова. В начале третьего периода Роман Канцеров забил третий гол свой команды.

Таким образом, «Автомобилист» сравнял счёт в серии — 3:3. Победитель и второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче, который пройдёт 15 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор» в четвёртом матче полуфинальной серии. Таким образом, «Локомотив» выиграл серию со счётом 4:0.

В финале ярославский клуб встретится с победителем второй полуфинальной серии, в которой играют «Металлург» и «Автомобилист».