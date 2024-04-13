Москва, 13 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счётную палату не соответствуют действительности, сообщил «РИА Новости» источник в правительстве.

Kremlin Pool/Global Look Press Первый вице-премьер России Андрей Белоусов

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее источник «РИА Новости» сообщил, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового правительства, он может занять пост главы Счётной палаты.

Совет Федерации РФ 30 ноября 2022 года досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял, что новый руководитель Счётной палаты (СП) РФ будет назначен, когда парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру.