Киев, 13 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. На Украине рассматривают введение почасовых графиков отключения электричества, сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы ДТЭК, подобную меру могут принять, если не будет восстановлена тепловая генерация или из-за увеличения потребления электроэнергии. Также почасовой график необходимо будет ввести, если произойдёт дефицит объёма электроэнергии, импортируемой из Европы, или же не будет возможности обеспечить определённые регионы нужным объёмом электричества, добавил Сахарук.

«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление», — отметил он в эфире местного телеканала «Рада».

Глава ДТЭК подчеркнул, что уменьшить энергопотребление в стране возможно только введением почасовых графиков отключения.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские власти учитывают возможность массовых отключений электроэнергии, людям стоит быть готовыми к такому сценарию.

Отвечая на вопрос журналиста о необходимости готовиться к блэкаутам, министр отметил, что его призыв покупать генераторы и портативные зарядные устройства «немножко пугает» людей. Об этом его спрашивали и до начала отопительного сезона.

Перед этим официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, отвечая на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. За период с 6 по 12 апреля по этим объектам нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, все цели поражены.

11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области нанесён удар по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС. Позже стало известно, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате ночного удара.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.