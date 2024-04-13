Оренбург, 13 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров и превысил опасный уровень на 255 см. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба администрации Оренбургского района.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«По состоянию на 16:00 (14:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 см (+2 см с 14:00; опасный уровень превышен на 255 см)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 см, где опасный уровень — 870 см.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с крайне опасной паводковой ситуацией.

К утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За ночь затопило новый жилищный микрорайон «Гранд парк». В связи с паводком остановили работу котельной «Трикотажная фабрика».

Президент России Владимир Путин 11 апреля провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.

В МЧС России 13 апреля отметили, что в российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков.