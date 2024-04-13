Москва, 13 апреля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Муж блогера Елены Блиновской Алексей решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах (ВС) России и в ближайшее время окажется в зоне проведения СВО, сообщили 13 апреля ТАСС в окружении блогера.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский

«Контракт заключён, да, это правда. Решение сам принимал», — сказал собеседник агентства.

При этом от других комментариев он отказался, поскольку Блиновский просил «не светить эту историю».

Как передавало ИА Регнум, блогера Елену Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке бежать в Казахстан и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Следственный комитет возбудил против неё и её супруга уголовное дело. По версии следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).

В ходе производства по делу Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. После этого блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но в её обращении не увидели для этого оснований и в итоге сочли ходатайство необоснованным по существу.

Замоскворецкий районный суд Москвы также продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера до 26 апреля. Блиновская предприняла ещё одну попытку и заявила, что готова подписать мировое соглашение с налоговой и заложить дом, чтобы погасить все долги. Адвокат блогера направила соответствующее обращение, но ответа ещё не последовало.