Амстердам, 13 апреля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Нидерландский авиаперевозчик KLM приостановил полёты над территориями Ирана и Израиля за исключением рейсов в Тель-Авив и обратно, передаёт телеканал NOS со ссылкой на представителей компании.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Отмечается, что соответствующее решение принято на фоне сигналов о неизбежной атаке Ирана на Израиль.

«Безопасность является приоритетом для KLM», — отметили представители перевозчика.

Вместе с тем анализ KLM свидетельствует, что полёты в Тель-Авив и обратно по-прежнему безопасны.

Как передавало ИА Регнум, израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание было полностью уничтожено. Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что из-за этого точное число жертв остаётся неизвестным.

Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей указанного военного формирования.

После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске ситуация на Ближнем Востоке ещё больше обострилась. На сайтах внешнеполитических ведомств стран Евросоюза стали появляться предостережения о поездках в регионы с растущей напряжённостью.