Курган, 13 апреля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В Кургане несколько микрорайонов и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы, заявил 13 апреля глава региона Вадим Шумков в своём Telegram-канале.

Донат Сорокин/ТАСС

«Сверхнормативные сбросы воды не прекращаются, и, если они не будут прекращены, вся постоянно пополняемая масса придёт сюда, правобережная часть с СНТ и микрорайонами будет подтоплена либо затоплена», — написал он.

Если дамба не выдержит, предупредил Шумков, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и другие микрорайоны.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор информировал, что жители села Бараба в Курганской области должны срочно эвакуироваться из-за приближения паводковых вод. Днём ранее дорога к селу Каминскому в Курганской области была отрезана паводковыми водами.

Сложная ситуация складывается и в других районах области, подчеркнул Шумков, призвав жителей выполнять рекомендации властей и эвакуироваться.

Власти Курганской области ранее ввели режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек. Приход большой воды в Курган ожидается 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл в Курган 12 апреля для предварительной оценки ситуации с паводком.

МЧС России 13 апреля информировало, что в российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков.