Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал Европейский союз признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией после захвата судна в Ормузском проливе.

(сс) Adi Cohen

«Преступный режим (Ирана. — Прим. ред.), который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране — члену ЕС, заявляя, что оно принадлежит Израилю», — написал Кац в соцсети X (бывшая Twitter).

Кроме того, глава израильского дипведомства призвал ЕС «незамедлительно» признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана.

Как передавало ИА Регнум, иранское государственное агентство IRNA подтвердило, что Военно-морские силы КСИР захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries.

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По данным агентства Associated Press, судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского милиардера Эяля Офера.

3 апреля стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о возможном ответе Ирана на удар по его консульству в Дамаске.

Спецслужба заявила, что Тегеран в течение 48 часов намерен атаковать израильскую территорию сотнями беспилотных летательных аппаратов и ракет. На этом фоне Израиль перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари предупредил Иран, что в случае дальнейшей эскалации со его стороны в ближневосточном регионе Тегеран понесёт ответственность за это.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание было полностью уничтожено. Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что из-за этого точное число жертв остаётся неизвестным.

Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей указанного военного формирования.

После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске ситуация на Ближнем Востоке ещё больше обострилась. На сайтах внешнеполитических ведомств стран Евросоюза стали появляться предостережения о поездках в регионы с растущей напряжённостью.

Россия решительно осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. МИД потребовал от Израиля прекратить агрессивные действия и призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильских войск.