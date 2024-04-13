Чебоксары, 13 апреля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах бабушка задушила своего девятилетнего внука и скрылась на даче. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА Регнум

«По версии следствия, днём 12 апреля в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребёнок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина скрылась с места преступления, но была задержана по горячим следам у себя на даче.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, мотивы совершения преступления устанавливаются. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге 25-летний мужчина задушил двухлетнюю падчерицу. Пока мать девочки работала, торговала мороженым, отчим пытался «немного успокоить» плакавшего ребёнка. Для этого он зажал рот девочки рукой. В скором времени ребёнок перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.