Яковлевский район, Приморский край, 13 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Жителя Приморского края заключили под стражу за мошенничество с выплатами погибшему участнику спецоперации, его жену поместили под домашний арест. Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба прокуратуры региона.

Александр Погожев ИА Регнум

По данным ведомства, прошлым летом житель Яковлевского района 1982 года рождения и его супруга предложили 46-летнему знакомому отправиться в зону СВО по контракту с Минобороны. Мужчина работал у супругов на даче и там же жил.

Муж и жена знали, что у работника нет родственников, поэтому задумали в случае его гибели или ранения присвоить выплаты через фиктивный брак. Для этого фигурант обеспечил своему работнику фиктивную регистрацию брака с 63-летней женщиной.

В октябре 2023 года супруги узнали, что мужчина погиб, и открыли банковский счёт на имя «вдовы». После того как пожилой женщине перечислили выплату, она сняла деньги в отделении банка и передала фигурантам.

«Ущерб от преступных действий превысил 8 млн рублей, которые они разделили по собственному усмотрению», — отметили в прокуратуре.

В отношении супружеской пары возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Кемеровской области возбудили уголовное дело о краже средств, перечисленных семье погибшего от ранений участника СВО. Его мать сообщила в полицию, что неизвестные через банкоматы в селе Андреевка ДНР и в Зеленограде сняли с его счёта более 1,2 млн рублей.

В декабре неизвестный похитил 227 тыс. рублей с банковской карты бойца из Омска, умершего от ранений в госпитале в Москве. В полицию обратился его сын. Выяснилось, что злоумышленник изменил пин-код карты и обналичил деньги через банкомат. Подобным образом он присвоил деньги и других участников спецоперации.