Астана, 13 апреля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Международный форум, запланированный в июне в Астане, не состоится из-за ситуации с паводком. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 13 апреля в социальной сети X.

Медет Медвесов/ТАСС

Он пояснил, что в связи с «беспрецедентным наводнением» в стране возникла необходимость экономии финансовых средств. Они потребуются для ликвидации последствий паводка и оказания помощи людям.

Форум возобновит работу в 2025 году, заявил Токаев и выразил надежду, что участники мероприятия с пониманием воспримут его решение.

Предполагалось, что Международный форум «Астана» под председательством президента Казахстана пройдёт 13–14 июня и будет посвящён четырём основным направлениям. Это внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Режим ЧС ситуации местного масштаба объявлен в нескольких граничащих с Россией регионах Казахстана. Ранее в правительстве страны заявили, что большая вода может прийти из Оренбургской области РФ в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

Как сообщало ИА Регнум, паводки наблюдаются в ряде российских регионов, включая Оренбургскую, Курганскую, Самарскую, Тюменскую области, Алтайский край. В Оренбургской области с 7 апреля действует режим ЧС федерального характера. До этого в регионе объявляли режим ЧС регионального уровня.

11 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.