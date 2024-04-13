Москва, 13 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Юбилейный, пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» был запущен в Доме молодёжи на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Торжественная церемония запуска собрала финалистов прошлых сезонов, педагогов-наставников и родителей участников.

Росмолодежь

О старте сезона объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Я думаю, совершенно не случайно, что этот старт происходит в легендарный день, День космонавтики, когда со слова «Поехали!» Юрия Гагарина началась космическая эпоха на планете Земля. Лучшие школы, ученики которых стали полуфиналистами конкурса, смогут сформировать команды и разработать проекты по развитию школьных пространств. В Красноярске для них пройдет отдельный финал, по итогам которого определятся команды-победители», — сказал Кириенко.

Он отметил, что впервые в конкурсе смогут принять участие школьники 1–4-х классов. Кроме того, появится командное соревнование.

Все конкурсные этапы будут объединены одной темой, посвящённой Году семьи. На очных этапах участники будут выполнять задания, связанные с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением связи поколений.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров отметил, что потенциал «Большой перемены» состоит в реализации инициатив активных ребят на местах, в работе со сверстниками и тематическими сообществами.

«Широкая сеть отделений движения во всех регионах — а это более 46 000 первичных и 2250 муниципальных — это платформа для практического применения лидерского и проектного потенциала участников конкурса», — сказал он.

Выступая на торжественной церемонии открытия, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова напомнила, что «Большая перемена» объединяет не только детей, но и взрослых по всей стране.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в обращении участникам церемонии отметил: «Мы хотим, чтобы все дети нашей огромной страны становились образованными людьми, настоящими профессионалами и предоставляем ребятам широкие возможности для раскрытия потенциала».

Председатель правления Сбера Герман Греф в видеообращении заявил, что банк помогает талантливым ребятам и наставникам по всей стране реализовать инициативы и проекты. По его словам, Сбер ежегодно организует программы обучения 500 лучших наставников конкурса.

Директор по стратегическому партнёрству компании VK Дмитрий Уваров отметил, что «Большая перемена» активно развивает сообщество «ВКонтакте», которое сегодня насчитывает почти 600 тысяч подписчиков.

Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал, что компания вместе с «Большой переменой» запустила в 2021 году уникальный проект для победителей конкурса среди победителей 5–7-х классов.

Как сообщало ИА Регнум, в Доме молодёжи на международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля состоялось открытие сезона форумов платформы «Росмолодёжь. События», также мероприятие прошло в онлайн-формате в 27 регионах России под единым слоганом «Поехали на форумы — 2024». В 2024 году линейка форумов Росмолодёжи представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах, включая новые регионы России.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.