В Орске ушла из дома и пропала 20-летняя девушка
Орск, Оренбургская область, 13 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Орске полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.
Девушка вышла из дома на улице Беляева вечером 11 апреля. На вид ей 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы рыже-каштановые до плеч. На пропавшей были белая кофта, чёрные брюки и кроссовки.
Орск переживает последствия паводка. Город на реке Урал затопило 5 апреля после прорыва дамбы. Мэр Василий Козупица 12 апреля заявил, что паводковая ситуация заметно улучшилась в Старом городе Орска, принявшем на себя первый удар волны.
Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в Волгограде пропала 22-летняя Анастасия Барган. В день исчезновения она не вышла на работу, а в соцсетях опубликовала фотографию, снятую возле железной дороги, и записку. В ней девушка назвала себя «бракованной» и призналась, что виновата в потере очень близкого для неё человека. Коллеги Анастасии забили тревогу и начали поиски. Позже выяснилось, что девушка нашлась, она тяжело переживала расставание с молодым человеком.