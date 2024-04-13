Орск, Оренбургская область, 13 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Орске полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Девушка вышла из дома на улице Беляева вечером 11 апреля. На вид ей 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы рыже-каштановые до плеч. На пропавшей были белая кофта, чёрные брюки и кроссовки.

Орск переживает последствия паводка. Город на реке Урал затопило 5 апреля после прорыва дамбы. Мэр Василий Козупица 12 апреля заявил, что паводковая ситуация заметно улучшилась в Старом городе Орска, принявшем на себя первый удар волны.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в Волгограде пропала 22-летняя Анастасия Барган. В день исчезновения она не вышла на работу, а в соцсетях опубликовала фотографию, снятую возле железной дороги, и записку. В ней девушка назвала себя «бракованной» и призналась, что виновата в потере очень близкого для неё человека. Коллеги Анастасии забили тревогу и начали поиски. Позже выяснилось, что девушка нашлась, она тяжело переживала расставание с молодым человеком.