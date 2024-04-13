Москва, 13 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Московские школьники одержали новые победы на Всероссийской олимпиаде, сборная столицы завоевала 819 дипломов, победителями и призёрами стали ученики из 131 школы Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Артем Геодакян/ТАСС

На олимпиаде уже завершились состязания по 15 из 24 предметов, рассказал мэр в своём Telegram-канале. Абсолютными победителями стали 17 московских школьников.

«Они набрали больше всех баллов по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам», — отметил Собянин.

На олимпиаде по информатике сборная Москвы завоевала 99 дипломов, что является рекордом для столичных школьников за все годы проведения этих состязаний, рассказал мэр.

В финале Всероссийской олимпиады участвуют более двух тысяч московских школьников — учащихся 9–11-х классов. Соревнования проходят в 13 субъектах Федерации, а также на федеральной территории «Сириус», заключительные этапы олимпиады по семи предметам проводятся в Москве. Дипломы победителей и призёров, действующие в течение четырёх лет, дают право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады либо 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин отмечал, что за последние десять лет в Москве значительно выросло число учащихся и улучшились образовательные результаты. Москвичи являются абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, а доля выпускников, набравших высокие баллы по итогам сдачи ЕГЭ, увеличилась почти втрое, напоминал мэр.

С 2011 года в столице построили 599 новых школ и детских садов, а в ближайшие пять лет планируется возвести еще 465 зданий, сообщал также Собянин.