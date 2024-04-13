Москва, 13 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 военных на авдеевском направлении. На данном направлении ВС РФ отразили восемь контратак украинской армии, проинформировал 13 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобождён населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Потери украинских войск составили до 235 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков докладывал, что ВС РФ за неделю на авдеевском направлении продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и уничтожили более 2130 украинских военных.

Он добавил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей (ДНР).

Всего за неделю ВСУ потеряли на данном направлении свыше 2130 военных, шесть танков, 24 бронемашины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три САУ М109 Paladin и четыре гаубицы М777 производства США.

11 апреля Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за сутки на авдеевском направлении до 275 военных, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак.

10 апреля Конашенков проинформировал, что ВС России отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Противник потерял до 395 военных, три бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».