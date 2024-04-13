Киев, 13 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Бывшего военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олега Симороза, демобилизованного после потери обеих ног, не хотели пропускать за границу из-за отсутствия медицинских документов, пишет 13 апреля украинское издание «Страна. ua».

Alexey Belkin/Global Look Press

По его словам, при выезде из Украины в Польшу на пункте Рава-Русская пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. При том, что Симороз стоял перед ним на двух протезах.

«Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что «снято с военного учёта». Пан пограничник: а есть медицинские документы? Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: не, ну я вижу, но всё равно», — рассказывает он, добавив, что пограничник после этого целый час «гулял» с его военным билетом, проверяя его.

В итоге бывшего военного пропустили.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации в стране. Проект поддержали 283 депутата, против проголосовал 21 человек, воздержались 15. Новым законом ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение.

Кроме того, внесено уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК.

Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнял, что имеется информация о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявили мобилизацию. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, стали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте, также на улицах.