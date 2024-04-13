Москва, 13 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Руководство Японии демонстрирует неуважение к памяти жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, когда Токио увязывает эту тему с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Россия якобы продолжает угрожать применением ядерного оружия и что это может привести к новой ядерной катастрофе.

EPA/ТАСС Премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — приводит слова дипломата «Известия».

Японские власти оболванивают своё население и демонстрируют неуважение к памяти жертв американских атак, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в ходе того же выступления Кисида назвал Токио верным союзником и стойким другом Вашингтона.

13 апреля заместитель постпреда Японии при Организации Объединённых Наций Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Япония как единственная страна, пережившая удары атомным оружием (во время Второй мировой войны), никогда не смирится с «ядерной угрозой» со стороны России, так как повторение трагедий Хиросимы и Нагасаки «недопустимо». Кто именно наносил удары по Японии в 1945 году, она не уточнила.

Представители Японии на площадках ООН часто вспоминают о трагедии 1945 года, но при этом не говорят об ответственности США, что продиктовано нежеланием Токио раздражать своего главного военно-политического партнёра, отмечал ранее руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявление Кисиды «стыдом и позором».

Вооружённые силы США нанесли удары атомным оружием по Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Погибли от 140 до 170 тыс. человек, число погибших с учётом скончавшихся позднее от лучевой болезни превышает 500 тыс. человек. Ядерная бомбардировка японских городов является общепризнанным в мире военным преступлением.

Вместе с тем российская ядерная триада является более современной, чем в любой другой стране, и с военно-технической точки зрения Россия постоянно находится в состоянии боевой готовности к ядерной войне, но применяться этот вид оружия будет только в случае угрозы существованию или суверенитету РФ, отмечал ранее президент Владимир Путин.