Москва, 13 апреля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В США ни республиканцы, ни демократы не хотят помогать Украине, поэтому ищут компромиссные варианты. Такое мнение 13 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев, комментируя слова бывшего президента США Дональда Трампа о возможной помощи Украине в виде кредита.

JIM LO SCALZO/Global Look Press Дональд Трамп

«Демократы просто используют республиканцев для того, чтобы снять с себя ответственность за прекращение помощи Украине. Нежелание помогать Украине есть у обеих партий, эти силы преследуют разные цели, но Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден сходятся в основных позициях. Они оба хотят оказать давление на Украину с целью обеспечения заморозки этого конфликта. Единственная разница заключается только в том, что Трамп это хочет сделать публично, хочет сделать это частью своей избирательной кампании. А Байден — закулисно, тайно, осуществить давление чужими руками», — подчеркнул Межуев.

Он отметил, что выгоды от внутриполитического конфликта в США для России нет, поскольку после того, как американцы перестали оказывать помощь Украине, её начали оказывать другие страны, которые, в отличие от Вашингтона, не ставили перед киевским режимом никаких требований, кроме интенсификации конфликта.

Однако идея вообще не помогать Украине показалась сложной как для трампистов, так и байденистов, отметил Межуев. Поэтому в США начали искать компромиссный вариант, который устроит всех. Для Трампа это будет некоторая возможность показать, что у него есть рычаги влияния на Украину. Также в США опасаются, что российское наступление может сломать украинскую оборону. И хотя для Украины кредит будет означать необходимость его отдавать, сейчас это никого не волнует. Важнее другое — кредиты будут выдаваться под определённые условия, например, подчиниться американским решениям, добавил эксперт.

В свою очередь американист Павел Шариков отметил, что Трамп и ранее допускал помощь в виде займа. В этом вопросе бывший президент США рассуждает как бизнесмен, исходя из коммерческой логики. Кредит предоставляется под определённые гарантии. Однако Трамп допустил предоставление кредита стране, которая занимает абсолютно бескомпромиссную позицию в военном конфликте. И это очень тревожное заявление, к которому стоит отнестись с осторожностью, отметил он.

«Это предвыборные заявления Трампа, который использует предвыборную компанию для восстановления своего влияния в Вашингтоне. Он всё ещё обладает большим влиянием в американском обществе. Однако у него есть определённые проблемы с вашингтонским истеблишментом. Его риторика соответствует двухпартийному американскому консенсусу по конфликту на Украине. В настоящее время в США обсуждается законопроект о поддержке киевского режима. С одной стороны, демократы предлагают проект безвозмездной поддержки, с другой стороны — республиканцы, которые предлагают проект займа. Трамп же ранее высказывал противоречивые мнения. И его заявление открывает путь для республиканцев в Конгрессе к обсуждению законопроекта, связанного с предоставлением кредита Украине», — добавил Шариков.

Как передавало ИА Регнум, бывший глава Белого дома Дональд Трамп на совместной конференции с республиканцем-однопартийцем, спикером палаты представителей Майком Джонсоном, объявил о возможной помощи Украине, но при этом поставил условие — это будет не очередным подарком, а кредитом.

По словам экс-президента, помощь Киеву Вашингтон может оказать лишь в виде займа, который придётся потом отдавать. Трамп заявил, что США продолжают раздавать «подарки в миллиарды и миллиарды долларов». При этом и Европа должна «сделать шаг вперёд» и дать деньги.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников написало, что Белый дом и Пентагон не имеют плана Б для продолжения помощи Киеву, кроме 60 млрд долларов, которые заблокировали конгрессмены.

Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер 10 апреля заявила, что Соединённые Штаты в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся».