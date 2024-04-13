Иваново, 13 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата на аэродром, сообщили 13 апреля в пресс-службе авиагавани.

(сс) AEGolubev

«С 13.04.2024 аэропорт Иваново приостановил свою работу в связи с обновлением сертификата на аэродром», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в период временной приостановки полётов все запланированные рейсы отменены.

Срок, необходимый аэропорту для получения нового сертификата, в воздушной гавани не назвали.

Как передавало ИА Регнум, в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан РФ. На эти цели, уточнил он, будет направлено не менее 250 млрд рублей.

Российский лидер также поручил модернизировать воздушный парк российских авиакомпаний при условии соответствия всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности.

Вместе с тем в России проходит масштабная реконструкция авиагаваней. За последние два года проведены работы в 20 региональных аэропортах.