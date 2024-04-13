Оренбург, 13 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см, сообщили 13 апреля «РИА Новости» в ГУ МЧС по региону.

Максим Богодвид/РИА Новости

«1183 (сантиметра) на 14.00», — сообщил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с крайне опасной паводковой ситуацией.

К утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За ночь затопило новый жилищный микрорайон «Гранд парк». В связи с паводком остановили работу котельной «Трикотажная фабрика».

В МЧС России 13 апреля отметили, что в российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков.

11 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.