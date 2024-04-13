Москва, 13 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового правительства, он может занять пост главы Счётной палаты, сообщил 13 апреля источник «РИА Новости» в парламенте.

Пресс-служба Агенства стратегических инициатив

«Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства. Один из вариантов трудоустройства — назначение на пост главы Счётной палаты», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, пост руководителя Счётной палаты стал вакантным после перехода Алексея Кудрина на работу в «Яндекс». Совет Федерации РФ 30 ноября 2022 года досрочно освободил его от должности главы Счетной палаты.

Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называли заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака. Среди возможных претендентов в СМИ называли также первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») и главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»).

В сентябре президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял, что новый руководитель Счётной палаты (СП) РФ будет назначен, когда парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру.