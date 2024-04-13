Белгород, 13 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В Белгородском районе в результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошёл в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист — у мужчины осколочное ранение плеча», — написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавшего тракториста госпитализировали в городскую больницу, где ему оказали помощь. Трактор и КамАЗ в результате атаки были повреждены, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот день была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее в этот же день Минобороны информировало, что российские средства ПВО около 10:30 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Днём ранее силы противовоздушной обороны в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.

Позднее Гладков уточнил, что в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника.