Москва, 13 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля состоялось торжественное шествие «Время России! Время вперёд!» с участием действующих космонавтов и космических династий, приуроченное ко Дню космонавтики, сообщили организаторы мероприятия.

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Отмечается, что участниками шествия стали более 2 тыс. человек. В колонне прошли сотрудники «Роскосмоса», выставки «Россия», представители движения детей и молодежи «Движение Первых», а также российских студенческих отрядов и посетители выставки.

Шествие стало одним из ключевых событий Дня космонавтики на выставке. Торжественный старт мероприятию дал танцевальный флешмоб «Заряд в будущее». Колонну шествия возглавил духовой оркестр Минобороны и дети-акробаты.

«Это праздник не только космонавтов и не только людей, которые работают в космической промышленности. Для того чтобы этот день состоялся, работала вся страна. И здесь есть труд и учителей, и врачей, и тех, кто создавал космическую технику. Поэтому я от души поздравляю всех с этим праздником, и очень приятно, что он проходит здесь, на выставке «Россия». Космонавтика — это действительно наше достижение», — сказал лётчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля на международной выставке-форуме «Россия» отметили День космонавтики. Почëтным гостем праздника стала Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт, первая женщина из России, работавшая на Международной космической станции (МКС), Елена Серова. Она рассказала о роли бортинженера в составе экипажа ТПК «Союз ТМА-М» и МКС.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.