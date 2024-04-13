Москва, 13 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Бывший футболист Юрий Жирков заявил, что футболист уровня Килиана Мбаппе может появиться в России, если африканцы приедут в страну и родят детей.

Edgar Breshchanov/Global Look Press Юрий Жирков

«Может ли в России появиться русский Мбаппе? Если будет Олимпиада какая-нибудь в России и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится», — сказал Жирков в беседе с «РБ Спорт».

На вопрос, каким образом это может произойти, Жирков ответил, что африканские спортсмены будут приезжать в Россию жить и родят детей, и тогда появится русский Мбаппе с российским гражданством.

Как передавало ИА Регнум, Мбаппе, по данным источников, подписал контракт с мадридским «Реалом».

Газета L’Equipe 15 февраля сообщила, что Мбаппе объявил руководству футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», что покинет команду по окончании сезона.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В составе французской команды он за шесть сезонов пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. Кроме того, Мбаппе — чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции.