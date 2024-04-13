Белгород, 13 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщила 13 апреля пресс-служба ГУ МЧС по региону в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Минобороны информировало, что российские средства ПВО около 10:30 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Днём ранее силы противовоздушной обороны в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника.