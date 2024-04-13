Штат Аризона, США, 13 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» может сменить прописку и переехать в Юту. Об этом сообщил телеканал TSN.

Frank Gunn/Global Look Press

По информации источника, руководство клуба уже сообщило игрокам, что в новом сезоне команда будет выступать в Солт-Лейк-Сити.

Отмечается, что сейчас лига продолжает работу над переездом, но участвующим в процессе сторонам нужно решить ещё несколько организационных вопросов.

Предполагается, что официально о смене локации может быть объявлено 18 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году НХЛ расширилась до 32 команд, тогда новым участником лиги стал «Сиэтл Кракен». Летом 2021 года прошёл драфт расширения, на котором «Сиэтл» сформировал свой состав, выбрав игроков из всех других команд, кроме предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс».

«Сиэтл» стал играть в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая перешла в Центральный.