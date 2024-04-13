Санкт-Петербург, 13 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с американским центровым Джошем Карлтоном. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба команды.

Global Look Press

«Нашу команду усилит Джош Карлтон, который поможет на позиции центрового. Контракт с 25-летним игроком подписан до окончания нынешнего сезона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на профессиональном уровне Карлтон выступает с 2022 года, когда он переехал в Европу и подписал соглашение с французским «Ле-Маном». После этого он выступал во Франции за «Метрополитан», а затем перешёл в турецкую «Дарушшафаку».

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта лучший снайпер чемпионата Италии по баскетболу Оливье Хэнлан стал игроком московского ЦСКА. Соглашение с 31-летним канадским защитником рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он выступал за итальянский клуб «Варезе» и является лучшим в итальянской лиге по результативности.