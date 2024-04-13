Лондон, 13 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, но эти страны не хотят идти на такой шаг. Об этом 13 апреля написала британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Игорь Зарембо/РИА Новости ЗРК Patriot

«Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании», — говорится в материале.

По информации издания, европейские страны заявили, что не планируют отправлять киевскому режиму системы ПВО, аргументируя это тем, что им самим нужно сохранить обороноспособность.

Отмечается, что всего Украине нужно семь систем Patriot, но согласовать их отправку сложно.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство ведёт переговоры с союзниками о выделении ВСУ двух батарей Patriot и одной SAMP-T. Решение пока не принято, оно полностью зависит от США.

Ранее Кулеба во время интервью газете Politico дошёл до ругательств, жалуясь на нехватку средств ПВО у Украины. Он потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot». По его словам, если бы Киев имел достаточно систем ПВО, власти смогли бы защитить экономику от разрушения.

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и лидером киевского режима Владимиром Зеленским отказал в передаче системы ПВО Patriot для ВСУ.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у союзников на складах сотни систем и тысячи ракет, добавил он.