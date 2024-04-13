Вашингтон, 13 апреля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В США бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу приговорили к 15 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Кубы, передаёт телеканал CNN.

EPA/Global Look Press

Отмечается, что 73-летнего Рочу осудили на десять лет непосредственно за шпионскую деятельность и ещё на пять лет за заговор в интересах правительства другой страны.

Как передавало ИА Регнум, Роча был послом США в Аргентине в период с 1997 по 2000 год. Ранее американские СМИ сообщали, что во время работы послом в Боливии в 2002 году непосредственно вмешивался в президентскую гонку в этой стране.

В частности, утверждалось, что дипломат предупредил власти за несколько недель до начала голосования, что в случае избрания в Боливии главой государства экс-президента Эво Моралеса США прекратят оказывать помощь латиноамериканской стране.