Анталья, Турция, 13 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В турецкой Анталье спасатели смогли эвакуировать 112 из 184 пассажиров из кабин фуникулёра, остановившегося из-за аварии. Об этом 13 апреля сообщил мэр города Мухиттин Боджек в соцсети X.

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«Продолжается операция по спасению наших граждан, застрявших на фуникулёре в районе Коньяалты. По состоянию на 09:00 эвакуировано 112 человек из 15 кабин. Продолжается спасение людей из оставшихся девяти кабин», — написал он.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, в операции по спасению людей с канатной дороги участвуют 543 спасателя, задействованы семь вертолётов, один военно-транспортный самолёт, 108 единиц техники, шесть машин скорой помощи и дрон.

12 апреля одна из кабин фуникулёра во время движения сорвалась с тросов и упала на горный склон. Один человек погиб, десять пострадали. Из-за аварии канатная дорога была обесточена и остановлена.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Московской области несколько человек пострадали, выпав с канатной дороги на горнолыжном курорте «Степаново» под Дмитровом. Фуникулёр сломался, из-за чего несколько лыжников упали вниз с сидений.

На горнолыжном курорте в Челябинской области шестилетний мальчик едва не погиб на подъёмнике. Механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка. Мальчика почти задушило, но медики смогли реанимировать его. По данным СМИ, мальчик спускался на фуникулёре с инструктором. Родителей в этот момент рядом не было.