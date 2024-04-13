Подгорица, 13 апреля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Посольство Украины в Черногории возмутилось из-за логотипа местного телеканала TVCG2, напоминающего букву Z. Об этом сообщило местное издание Vijesti.

TVCG2

По данным издания, украинские дипломаты увидели букву Z в визуальном оформлении цифры 2 на обновлённом значке вещателя.

Отмечается, что в связи в этим посольство Украины направило замечания в адрес государственной телерадиокомпании страны RTCG.

Как сообщало ИА Регнум, кабмин Украины запретил использовать на транспортных номерных знаках символику, связанную с российской специальной военной операцией. Под запрет попали буквы Z и V, использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «З», «С», «В», «Ф».

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

Как отметил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, этот закон граничит с гуманитарным фашизмом. По его словам, власти Украины во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Также он выразил уверенность в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены.