Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Токио никогда не смирится с ядерной угрозой со стороны России, так как повторение трагедий Хиросимы и Нагасаки недопустимо. Об этом заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино заявила на заседании Совета Безопасности по Украине.

Global Look Press

Она подчеркнула, что Япония занимает чёткую позицию в отношении российской «ядерной риторики». Постпред напомнила о ядерных бомбардировках японских городов в 1945 году, но предпочла не говорить, что их осуществили США.

«Как единственная страна, которая когда-либо подвергалась атомным бомбардировкам во время войны, Япония никогда не примет ядерные угрозы России, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказала Сино.

12 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в Конгрессе США, что Токио — верный союзник и стойкий друг Вашингтона. Он обвинил Россию в использовании «ядерной угрозы», но также умолчал, кто именно стоял за бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова Кисиды «стыдом и позором».

Как сообщало ИА Регнум, представители Японии на площадках ООН часто вспоминают о трагедии 1945 года, но при этом не говорят об ответственности США. По мнению руководителя Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерия Кистанова, это продиктовано нежеланием Токио раздражать своего главного военно-политического партнёра.

Кистанов отметил, что японцы прекрасно помнят, кто и зачем сбросил ядерные бомбы. Но главный курс Токио — не педалировать эту тему и не раздражать США. Так, музей в Хиросиме, посвящённый атомной бомбардировке, имеет нейтральное название «Мемориальный музей мира». Основной упор Япония делает на то, что первой пострадала от применения ядерного оружия.