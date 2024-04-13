Ижевск, 13 апреля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова арестовали в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

ООбъединённая пресс-служба судов Удмуртии

Удалов заключён под стражу на два месяца, до 11 июня 2024 года. Суд вынес такое решение с учётом мнения участников процесса, представленных материалов дела, обстоятельств и тяжести обвинения, пояснили в пресс-службе.

Министру предъявили обвинение по статье об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, в период с июля 2019-го по декабрь 2020 года он принял от компании «Дельта строй» и согласовал исполнительную документацию о выполнении работ по расчистке русла реки Увы. Сведения об объёме работ были завышены, что обернулось для федерального бюджета ущербом, превысившим 23 млн рублей.

Денису Удалову 41 год, он возглавляет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году глава Удмуртии Александр Бречалов объявил Удалову и ещё пяти членам правительства региона выговор за подачу неточных сведений о доходах и расходах.