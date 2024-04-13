Оренбург, 13 апреля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Пациенток перинатального центра, расположенного на проспекте Гагарина в Оренбурге, эвакуировали из-за угрозы подтопления, сообщает 13 апреля пресс-служба минздрава Оренбургской области.

Минздрав Оренбургской области

Машинами скорой помощи беременных и рожениц с новорожденными перевезли в областной перинатальный центр на улице Орской. Пациенток гинекологического отделения на автобусах доставили в областную клиническую больницу.

«Такое решение было принято в связи с тем, что здание городского перинатального центра находится вблизи зоны подтопления», — пояснили в минздраве.

12 апреля с 20:30 до 22:00 из городского перинатального центра эвакуировали 34 беременных, 28 родильниц и 31 новорожденного, а также 20 гинекологических пациенток, уточнила вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с крайне опасной паводковой ситуацией.

К утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За ночь затопило новый жилищный микрорайон «Гранд парк». В связи с паводком остановили работу котельной «Трикотажная фабрика».