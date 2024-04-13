Херсон, 13 апреля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Распад Украины является вполне вероятным развитием событий, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Распад или раздел Украины считаю вполне вероятным развитием событий», — сказал он «РИА Новости».

Сальдо уточнил, что в её нынешней форме Украина «закономерно приходит к войне с Россией — в этом ее сущность как «Антироссии».

«Такая Украина существовать не может и не должна», — добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха.

11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.