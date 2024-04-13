Симферополь, 13 апреля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения», — сказал Константинов «РИА Новости».

Вывод Крыма из состава РСФСР привёл к тяжёлым геополитическим последствиям. Кроме того, передача полуострова в состав Украинской ССР грубейшим образом нарушила юридические основы Конституций СССР, РСФСР и УССР. Также не соблюдались административно-хозяйственные процедуры, не были прописаны гарантии прав крымчан, уточнил глава парламента республики.

По процедуре сначала требовалось провести референдум в рамках РСФСР с учётом мнения местного населения, но крымчан никто не спросил. В Украинской ССР также пренебрегли проведением референдума о присоединении Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Владимира Константинова, в Крыму создана рабочая группа, которая занимается оценкой ущерба от пребывания в составе Украины. Украинским властям подсчитают и предъявят сумму урона, в том числе и за упущенную прибыль за годы нахождения в составе УССР. Специалисты ведут последовательную и скрупулёзную работу, добавил глава крымского парламента.

По мнению Константинова, передача Крыма УССР не имела целесообразности. Он сравнил проведённую в 1954 году процедуру с тем, как передают мешок картошки, а также как во времена крепостного права дарили имения вместе с крепостными. Ещё в 2014 году крымчане однозначно выразили на референдуме своё решение и сейчас продолжают твёрдо стоять на своём, заключил политик.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошёл в историю как передача Крыма Украине.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.