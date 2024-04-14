В «мясных» штурмах боевики ВСУ охотнее сдаются в плен — 780-й день СВО
Кимаковский: в «мясных» штурмах боевики ВСУ охотнее сдаются в плен — 780-й день СВО
Наступивший, 780-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об участившихся случаях сдачи в плен боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время так называемых «мясных» штурмов. Как заявил 13 апреля «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, в последнее время в плену оказываются «достаточно много потрёпанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов».
Кимаковский подтвердил, что среди военнопленных есть те, кого буквально на днях вытащили из кровати и отправили, как «штурмовое мясо на убой», и те, в телефонах которых находятся такие моменты, что хочется дотянуться до автомата. Но во всех случаях российские силовики действуют в рамках закона, подчеркнул советник главы ДНР.
Тем временем штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения ВСУ на авдеевском направлении. Удар наносился 122-миллиметровыми ракетами С-13 «Тулумбас», способными пробивать бетонные плиты. Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.
Каждый Су-25 нёс по 10 таких ракет. Успешное поражение цели по заданным координатам зафиксировал беспилотник.
Значительные потери ВСУ понесли на купянском направлении, где подразделения Западной группировки уничтожили вражеские живую силу и технику: станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, четыре самоходных артиллерийских установки (САУ), арторудие.
Начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма сообщил ТАСС, что потери ВСУ составили до 210 военнослужащих.
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