Вашингтон, 13 апреля, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой». Однако она не упомянула о виновных в атомных бомбардировках в прошлом столетии Хиросимы и Нагасаки.

Руины города Хиросима пострадавшей от атомной бомбардировки США

Дипломат не сказала во всеуслышание, что в трагедии Японии виноваты американцы. По словам Сино, от России якобы регулярно звучит ядерная риторика.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказала Мицуко Сино, добавив, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Хиросиме прошёл саммит «Большой семёрки». На встрече выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который ни разу не сказал, какая страна ударила ядерным оружием по этому городу.

6 августа заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание главы организации Антониу Гутерриша, который почтил память жертв атомных бомбардировок в Японии. При этом в документе не было ни слова о том, что США стояли за этими атаками.

21 сентября 2023 на вручении наград американского аналитического центра «Атлантический совет» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вспомнила о бомбардировке Хиросимы, когда заговорила об уроженце этого города премьер-министре Японии. Она заявила, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие, это непростительно, особенно под сенью Хиросимы». Однако глава ЕК не стала упоминать США как истинного виновника ядерных ударов по японским городам.

Конгрессмен-республиканец 72-летний Тим Уолберг на встрече с избирателями в штате Мичиган США призвал «поскорее покончить» с сектором Газа. При этом политик предложил «рецепт»: поступить так, как США сделали с Хиросимой и Нагасаки.