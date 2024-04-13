Донецк, 13 апреля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла возможность выстраивать в Донецкой Народной Республике первую линию эшелонированной обороны в зоне боевых действий. Кроме того, российские войска эффективно взламывают укрепрайоны противника, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум Окопы Украина

«ВСУ умеют окапываться, но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны», — сказал он «РИА Новости».

По словам Кимаковского, инженерное обеспечение ВСУ сегодня оставляет желать лучшего, они «строят то, что могут».

В своё время российские военные разили сформированные серьёзные укрепрайоны противника в Марьинке и Авдеевке, напомнил советник Пушилина.

Сейчас у ВС России есть представление, как украинцы выстраивают эшелонированную оборону. Против этого российские бойцы нашли очень хорошие, порой даже «ювелирные инструменты взлома» подобных линий фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта американская газета The Wall Street Journal написала о неэффективности оборонительных укреплений, возведённых Киевом вдоль линии боевого соприкосновения. По мнению автора, ВСУ безуспешно попытались повторить действия российских военных, ранее выстроивших правильную линию обороны, в которой украинские войска «увязли в сложной сети препятствий» во время контрнаступления летом и осенью 2023 года.

По словам эксперта по армии России из Фонда Карнеги Дары Массикот, ВСУ сохранили мало сравнимых с Артёмовском или Авдеевкой опорных пунктов, потому украинские бойцы вынуждены часто отступать на неподготовленные территории.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 13 марта отметил, что российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, а также закрепиться на выбитых у ВСУ опорных пунктах.