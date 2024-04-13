Москва, 13 апреля, 2024, 04:44 — ИА Регнум. В ФСБ квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом сообщил «РИА Новости» источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации издания, силовики признали, что Прозорова пытались 12 апреля убить.

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — подтвердил источник.

Как сообщало ИА Регнум, Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался 12 апреля на севере Москвы, заявил, что покушение на него совершено террористами киевского режима.

Прозоров при взрыве автомобиля получил ранения, но заверил, что и дальше будет бороться с преступлениями СБУ.

Помощник Прозорова уточнил, что жизни экс-подполковника СБУ ничто не угрожает. Его госпитализировали с травмой ноги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Офицер перешёл на сторону России ещё в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью «всеми способами». На момент госпереворота он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны.

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.