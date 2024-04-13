Вашингтон, 13 апреля, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Токио никогда не смирится с ядерной угрозой со стороны России, заявила 12 апреля на заседании Совбеза ООН по Украине заместитель постпреда Японии Мицуко Сино, не говоря при этом о виновных в катастрофе Хиросимы и Нагасаки.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

«Мы хотели бы вновь подтвердить чёткую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказала она.

В своей речи зампостпреда Японии не посчитала нужным говорить о том, что за бомбардировками городов Хиросимы и Нагасаки стоят Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября 2023 на вручении наград американского аналитического центра «Атлантический совет» председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вспомнила о бомбардировке Хиросимы, когда заговорила об уроженце этого города премьер-министре Японии Фумио Кисиде. Она заявила, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие, это непростительно, особенно под сенью Хиросимы». Однако глава ЕК не стала упоминать США как истинного виновника ядерных ударов по городам Хиросима и Нагасаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фон дер Ляйен лжёт, позволяя себе обвинять Россию в трагедии с Хиросимой в 1945 году. Глава ЕК ни слова не произнесла про палачей, сбросивших бомбы на японские города, добавила Захарова.

В 2023 года на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году никто из японских политиков не сказал, что бомбу сбросили американцы. Премьер Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, напротив, заявили, что «Россия угрожает ядерным оружием», и путь к миру без ядерного оружия «становится всё более сложным».

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы. В результате взрыва и его последствий погибли около 225 тыс. человек. Большинство жертв бомбардировки скончались от лучевой болезни.