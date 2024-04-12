Москва, 13 апреля, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Власти Китая не участвуют в поставках вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Об этом заявил 12 апреля официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Таким утверждением дипломат прокомментировал высказывания некоторых американских чиновников о том, что КНР якобы помогает РФ наращивать оборону против киевского режима.

«Китай не является производителем вооружений или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон», — заверил Лю Пэнъюй.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом не обнаружил доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в связи с проведением спецоперации. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, который якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу.

Китай надеется, что огонь на Украине будет прекращён как можно скорее, заявил 9 апреля глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

США не должны дискредитировать нормальные межгосударственные отношения России и Китая. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на обвинения Штатов в военной помощи РФ.