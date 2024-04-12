Москва, 13 апреля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров пострадал при взрыве автомобиля на севере Москвы. Он заявил, что на его жизнь покушались по указанию из Киева.

glav. su Василий Прозоров

«У меня нет никаких сомнений в том, что за покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал Прозоров в своём в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Два соседних автомобиля получили повреждения. Взрыв произошёл, когда водитель попытался завести машину. После инцидента мужчину госпитализировали с травмой ноги. Помощник Прозорова уточнил, что угрозы жизни экс-полковника СБУ нет.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Василий Прозоров переехал в Россию несколько лет назад, а до этого, по его словам, с 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).