Бывший сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении на его жизнь
Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил в покушении на него киевский режим
Москва, 13 апреля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров пострадал при взрыве автомобиля на севере Москвы. Он заявил, что на его жизнь покушались по указанию из Киева.
«У меня нет никаких сомнений в том, что за покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал Прозоров в своём в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Два соседних автомобиля получили повреждения. Взрыв произошёл, когда водитель попытался завести машину. После инцидента мужчину госпитализировали с травмой ноги. Помощник Прозорова уточнил, что угрозы жизни экс-полковника СБУ нет.
По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Василий Прозоров переехал в Россию несколько лет назад, а до этого, по его словам, с 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).