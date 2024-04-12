Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Украинские боевики в ночь на 13 апреля обстреляли жилой сектор города Токмака Запорожской области. В числе погибших — ребёнок, есть раненые. Разбор завалов продолжается. Подробности об атаке ВСУ сообщили в Telegram-каналах губернатор региона Евгений Балицкий и глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

По информации Рогова, по предварительным данным, погибли шесть человек, десятки — ранены. Под завалами могут быть люди, предположил общественник в разговоре с «РИА Новости».

Глава Запорожской области написал, что удар пришёлся на «многоквартирный сектор» в Токмаке. Погибли мирные жители, в их числе ребёнок. Десятки людей получили тяжелые ранения. Данные ещё уточняются.

Прибывшие на место спасатели тушат пожары, скорые увозят пострадавших в больницы.

«Идёт разбор завалов. Без газа остались 25 частных и девять домов многоэтажного сектора. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — добавил Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики 4 апреля совершили ракетный обстрел Токмака. В результате удара был разрушен дом, осколочные повреждения получил газопровод.

Журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» 10 апреля пострадали при обстреле во время съёмок — они попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ. Было выпущено три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника. Двоим удалось выжить, получив ранения. Сопровождавший журналистов майор пресс-центра группировки «Запад» Министерства обороны России 33-летний Евгений Половодов погиб.

Воздушная тревога в ночь на 13 апреля была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.